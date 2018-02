Wasquehal : un conducteur sans permis percute un policier en prenant la fuite

C'est un individu qui fuit particulièrement ses responsabilités lorsqu'il est confronté aux forces de l'ordre, auquel ont eu affaire mardi des policiers de Wasquehal et de Croix.



Dans la matinée de ce 6 février, une patrouille procédant au contrôle d'un automobiliste rue Louis Seigneur à Croix, a rapidement réalisé que l'homme n'avait pas le permis de conduire. Ce dernier a alors passé la première et accéléré pour prendre la fuite, heurtant le policier qui se trouvait à sa hauteur. Ce dernier a été projeté au sol. Souffrant de douleurs au genou et au coude, il a été transporté à l'hôpital de Roubaix. Le chauffard est parvenu à s'échapper.



Le même jour, dans la soirée, la police s'est rendue au domicile du mis en cause à Wasquehal pour l'interpeller. A la vue des agents, l'homme s'est enfui à nouveau à travers les jardins du quartier. Il a finalement été rattrapé et arrêté. Âgé de 44 ans, il a été placé en garde à vue.