Wattrelos : le maire Dominique Baert, épinglé pour sa gestion financière, nommé à la Cour des comptes

Gestion épinglée

La nomination de Dominique Baert a été annoncée mercredi en conseil des ministres . A 60 ans, le maire de Wattrelos devient, "sur proposition du Premier ministre", "conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes". Il prendra ses nouvelles fonctions le 1janvier 2020. Exclu du Parti socialiste en 2012 pour s'être présenté aux législatives en candidat dissident, Dominique Baert fut par la suite l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle."Je suis un type sérieux, qui bosse beaucoup et qui a la passion des finances. À Paris, c’est connu et reconnu", a réagi l'intéressé auprès de La Voix du Nord , ce jeudi. Directeur adjoint à la Banque de France, l'élu nordiste a enseigné les finances publiques à l’Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lille et à l’Institut régional d’administration. Il a siégé à la commission des finances de l’Assemblée nationale lorsqu'il était député entre 2007 et 2017 et a également été vice-président en charge des finances de la métropole de Lille de 2001 à 2012.Pour autant, la gestion financière de sa ville de Wattrelos a été épinglée par la Chambre régionale des comptes, dans un rapport publié le 18 juin 2018, comme l'avait signalé alors le site d'investigation Mediacités "La situation financière de la commune de Wattrelos (Nord) est caractérisée par un niveau élevé des dépenses de fonctionnement, et en particulier des charges de personnel, que le faible dynamisme de ses bases fiscales peine à compenser", pouvait-on ainsi lire dans ce rapport. "La ville ayant fait le choix de n’augmenter ni les taux de la fiscalité locale ni son endettement, elle a limité ses investissements à partir de 2014, compte tenu de sa capacité d’autofinancement réduite, voire quasi-inexistante. À terme, cette pause dans l’effort d’équipement pourrait exposer la commune à un rythme insuffisant d’entretien de son patrimoine immobilier. En dépit des recommandations formulées par la chambre lors de son dernier contrôle, la commune a différé, jusqu’en 2015, l’effort de maîtrise des charges de personnel qui était indispensable pour stabiliser sa situation financière. Cette approche ne s’est pas encore accompagnée de la mise en place d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines."L'endettement de la ville de Wattrelos - commune de 41 400 habitants dont 20% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté - s'élevait l'an dernier à 57 millions d'euros. Soit une dette par habitant supérieure à 1300 euros, bien au-dessus de la moyenne des villes de cette taille (1000 euros). Sa capacité de désendettement s'étend sur... 41,3 ans.