Salon de l'agriculture : un an après leur rencontre, le retraité de Wattrelos offre un maillot de foot à Emmanuel Macron

Pascal Lefer offre un maillot de l'OM à Emmanuel Macron

Son dossier se serait régularisé

Wattrelos : on a rencontré le retraité qui a fondu en larmes dans les bras d'Emmanuel Macron

Ce samedi, le retraité a retrouvé une nouvelle fois le président de la République dans les allées du Salon de l'agriculture. Le Wattrelosiens a offert un maillot de l'Olympique de Marseille "parce que je sais que vous aimez bien Marseille" a-t-il échangé avec Emmanuel Macron.Il y a un an, Pascal Lefer, un retraité habitant de Wattrelos (près de Roubaix dans le Nord), est tombé en larmes dans les bras du président. En situation de handicap après plusieurs AVC, il avait vu ses revenus baisser drastiquement à son départ à la retraite en décembre 2018.Il a alors eu l'occasion d'interpeller Emmanuel Macron dans les allées du Salon de l'agriculture 2019. Les vidéos de cet échange ont rapidement été diffusées. Un coup de pouce pour le retraité : ministères, responsables de la préfecture et de la CAF l'ont contacté par la suite.Le Salon de l'agriculture a aussi était marqué par des échanges plus musclés entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre des agriculteurs et des "Gilets jaunes".