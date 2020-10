Wattrelos : une femme de 22 ans grièvement blessée par balles, son ex-concubin interpellé et placé en garde à vue

Urgence absolue

Mercredi 7 octobre, peu avant minuit, les sapeurs pompiers de Roubaix interviennent pour porter secours à une femme de 22 ans blessée par balles au niveau de l’abdomen et du thorax, dans une habitation située rue du Château d’Or à Wattrelos.Dans le même temps, les forces de l'ordre sont dépêchées sur place. Avec l'aide des premiers témoins, un suspect s'étant réfugié dans une maison proche du lieu du drame et armé d'un pistolet mitrailleur est interpellé. Il s'agit de l'ex-concubin de la victime, âgé de 30 ans.Dans la maison qui a servi de refuge au suspect, les deux habitants, choqués et apeurés, sont également pris en charge par les secours.La victime, âgée de 22 ans, est alors transportée en urgence dans un état grave au centre hospitalier de Lille. Son pronostic vital est engagé. Le suspect a également été conduit au centre hospitalier de Roubaix pour des blessures qu'il aurait pu s'infliger avec une arme blanche.Il a été placé en garde à vue au terme d'une première audition très succincte. L'enquête, confiée au commissariat de Roubaix et appuyée par la brigade des atteintes aux personnes, devra déterminer s'il s'agit d'une tentative de féminicide.