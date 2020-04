Wattrelos : une femme victime de violences conjugales sauvée grâce à un SMS envoyé à une plateforme pour malentendants

[#NeRienLaisserPasser]

Cette nuit, déclenchement d'intervention suite à un SMS au 114.

Les #policiers de #Roubaix interviennent en urgence à #Wattrelos, mettent en sécurité la victime enceinte qui présente des coups et ses enfants.

▶️ Interpellation du conjoint. https://t.co/69s4cLX7Pc — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) April 25, 2020

Des dispositifs adaptés au confinement

Victime ou témoin de violences conjugales ou intrafamiliales, voici les numéros d'alerte Au téléphone : En cas d'urgence, contactez le 17 .

. Pour le SAMU social ou pour obtenir un hébergement d'urgence, contactez le 115 .

. Pour les enfants en danger, contactez le 119 .

. Pour les violences faites aux femmes, contactez le 3919. Par SMS : En cas d'urgence, écrivez au 114. Précisez bien votre nom et votre adresse pour que les secours puissent vous trouver. Sur un tchat en ligne : Pour signaler des violences faites aux femmes, connectez vous sur la plateforme www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr En personne : Vous pouvez alerter votre pharmacien qui préviendra les forces de l'ordre si vous le souhaitez.

Entre le 24 et le 25 avril, la police de Roubaix est intervenue pour mettre hors de danger une femme qui portrait des traces de coups, selon nos confrères de France Bleu Nord . Son compagnon, alcoolisé au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, a été placé en garde-à-vue.Vers 3 heures du matin, la maman de plusieurs enfants ne peut pas téléphoner à un numéro d'urgence, comme le 3919. Alors, elle envoie un SMS au 114, une plateforme destinée aux personnes sourdes et malentendantes. En précisant bien son nom et son adresse précise, elle permet à la police d'intervenir.Ce service de secours a été mis en place au début du mois d'avril.La police du Nord, inquiète de la situation des victimes de violences conjugales et intrafamiliales pendant le confinement, adopte d'ailleurs de nouvelles stratégies. Un suivi téléphonique avait permis à la police d'interpeller un homme violent à Tourcoing il y a deux semaines.Dans le mois, 15 interventions pour violences conjugales ont été menées.