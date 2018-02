Wattrelos : une fillette de 13 ans tuée dans un accident, huit autres personnes blessées

Une jeune fille de 13 ans a perdu la vie dans un accident de voiture dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 février à Wattrelos, dans le Nord.



Le drame s'est produit peu après minuit, sur le boulevard de la Liberté. Trois voitures sont entrées en collision dans des circonstances encore inconnues. À bord de l'une d'entre elles, une fille de 13 ans que les médecins n'ont pas pu réanimer.



Deux autres personnes d'âge et de sexe inconnus ont été grièvement blessées, et six autres prises en charge pour des blessures plus légères. Les victimes ont été transférées aux centres hospitaliers de Lille, Roubaix et Tourcoing.