Wattrelos : une mère et sa fille dans un état grave après avoir été renversées, le chauffard a pris la fuite

Une femme et sa fille ont été percutées par une voiture, ce mardi 1décembre vers 8H à Wattrelos, rue Monge, ont indiqué les pompiers du Nord, confirmant une information de La Voix du Nord La mère, âgée de 50 ans, et la petite-fille de 7 ans se trouvaient dans un état grave et ont été transportées au CHU de Lille. Leur pronostic vital n'est cependant pas engagé, selon la DDSP 59. Quant à l'automobiliste, qui n'a pas encore été identifié(e), il ou elle a pris la fuite en laissant son véhicule un peu plus loin.Une enquête a été ouverte et des recherches sont toujours en cours, en fin de matinée, pour l'interpeller.