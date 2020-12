Wattrelos : une octogénaire meurt dans l’incendie de sa maison

L'incendie a été éteint au moyen de 3 lances à eau. • © SDIS 59

Le drame s’est produit en fin de matinée, ce lundi 30 novembre. Les pompiers sont appelés alors qu'une habitation, située rue du Mont-à-Leux à Wattrelos, est en proie aux flammes.Une trentaine de secouristes sont dépêchés sur place. À leur arrivée, la maison est totalement embrasée. L’habitante, une octogénaire, est décédée dans l'incendie.Un jeune homme ayant voulu porter secours a été légèrement brûlé et transporté au centre hospitalier de Tourcoing. Il s'agirait du petit-fils de la victime d'après la Voix du Nord On ignore, pour l’heure, les causes du sinistre. Une enquête a été ouverte.