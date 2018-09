Wattrelos : quatre personnes, dont deux enfants en bas âge intoxiquées à cause d'un chauffage défectueux

Chauffage ay gaz : attention au redémarrage ! Avec les basses températures matinales, ces derniers jours, beaucoup sont tentés de rallumer le chauffage dès maintenant. Pensez toutefois à faire entretenir votre chauffage, car les appareils défectueux ou mal entretenus produisent du monoxyde de carbone (ou CO), inodore et incolore qui peut être rapidement mortel. Une intoxication au monoxyde de carbone peut se traduire par des maux de tête, des vertiges, des malaises ou des vomissements. Si vous ressentez ces symptômes ou vous apercevez de la présence de CO, ouvrez les portes et les fenêtres, arrêtez les appareils de chauffage et de cuissons, sortez de chez vous et appelez les secours. Pour l'instant, les interventions de ce type sont très minoritaires, au SDIS 59. "Ce ne sont pas encore les interventions phares, mais dès que les gens vont rallumer le chauffage, il va y en avoir plus." Prudence, donc, si vous n'avez pas entretenu vos appareils de chauffage depuis l'hiver dernier !

Quatre personnes – deux adultes et deux jeunes enfants – ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans leur domicile à Wattrelos et hospitalisés au CHRU de Lille, mercredi matin vers 8h30, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du SDIS du Nord.Une douzaine de pompiers sont intervenus rue Seghers pour prendre en charge. L'une des victimes étaient inconsciente et son état est jugé préoccupant, bien que l'on ignore laquelle des quatre.Sur place,, attribué à un. GRDF a procédé à la coupure du gaz dans ce logement.