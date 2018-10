Wattrelos : sa mère lui demande de quitter le domicile... elle la frappe, mord les policiers et se casse la main

Elle n'avait visiblement pas envie de quitter le domicile familial. Une jeune femme de 24 ans est devenue "hystérique" après s'être vue priée de partir par sa mère, rapporte la police.



Les policiers sont intervenus vers 16 heures, jeudi 25 octobre à leur domicile, rue du Sapin Vert à Wattrelos, pour "un différend familial entre une mère et sa fille". Sur place, la mère explique qu'elle veut évincer la jeune femme ed chez elle et cette dernière lui a donné un coup de poing au visage.



"État hystérique"

Alors que les agents procèdent à son interpellation, la jeune femme réagit très violemment et entre dans un "état hystérique", mordant l'un des policiers à la main. En se débattant, elle porte également des coups de pieds aux forces de l'ordre. Une fois menottée, elle parvient à mordre un second policier, lui aussi à la main, avant d'être placée dans la voiture de police.



Lors de son transport vers le commissariat, elle tente à nouveau de mordre un agent – cette fois sans succès – et donne des coups de pieds dans le siège avant.



Malgré une première suspicion de fracture du poignet, elle a été placée en garde à vue pour violences volontaires sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, pour outrage et pour rébellion. Cette garde à vue a toutefois été levée pour lui permettre de se faire opérer, les médecins ayant détecté une fracture du cinquième métacarpe, dans la paume de sa main.