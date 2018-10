Wonder Augustine : des milliers d'anonymes et des stars rendent hommage à la petite fille de 4 ans

Que son cœur d’enfant ne cesse de rayonner en chacun de nous.

Click here to support Augustine organized by Fundraising Team Please scroll down to view in English..... La semaine dernière j'ai reçu une terrible nouvelle de ma cousine. Sa petite fille de 4 ans Augustine vient d'être diagnostiqué du gliome infiltrant du tronc cérébral, un incurable cancer du cerveau Nous sommes sous le choc ! Nous ne comprenon...

Association Wonder Augustine Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... Nous étions avec elle... Le soleil brillait, une...

L'émotion est très forte ce mardi autour de la petite, 4 ans, décédé d'un cancer foudroyant du cerveau . La fillette originaire deétait connue depuis quelques semaines sous le nom de "Wonder Augustine". Sa famille avait appris sa grave maladie il y a seulement deux mois : un " Sa maman qui a raconté le combat de la petite fille sur Facebook pendant deux mois a publié ce lundi soir un message poignant : «Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... Nous étions avec elle...», peut-on lire.Des internautes ont relayé le message au chanteur qui a publié ce mardi matin quelques phrases sur Twitter : "Je ne connaissais pas Augustine mais pense à elle aujourd’hui. Que son cœur d’enfant ne cesse de rayonner en chacun de nous, et que son courage nous inspire au quotidien. J’ai eu la chance de croiser des WonderEnfants, ils sont de ceux qui nous élèvent. Merci Augustine."De nombreuses autres personnalités ont tenu à rendre hommage à cette petite fille qu'ils ne connaissaient pas mais dont le combat a beaucoup touché. Sa famille, notamment un cousin des parents, a monté une association, lancé une cagnotte en ligne (qui a déjà permis de récolter 60 000 euros) et mobilisé énormément dans le monde du foot ces dernières semaines, deCe mardi,a par exemple twitté : "Bon voyage au pays des anges Augustine. Tu es et resteras une leçon d’amour et de courage pour nous tous. ". Faustine Bollaert, Elodie Gossuin le LOSC... : tous ont tenu à poster un message pour la petite fille et sa famille. Sur Facebook , l'histoire de la petite fille marque fortement. Des milliers d'anonymes tiennent à dire leur tristesse et leur sympathie à la famille qui a médiatisé son combat.