Il était 4h30, dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque des riverains de la rue du Terne à Wignehies ont appelé la gendarmerie, pour un homme appelant au secours à sa fenêtre. À leur arrivée sur place, les militaires ont constaté la présence d'un individu hurlant à l'aide, et se disant gravement blessé. Sauf que l'homme ne présentait aucune blessure apparente, et il refusait d'ouvrir sa porte aux gendarmes.

Incendie

Peu de temps après l'arrivée de ces derniers, le forcené mettait le feu à son habitation, situé dans une maison divisée en appartements. Les fonctionnaires intervenant ont alors cassé la porte du logement, pour en extraire l'homme, sain et sauf. Ce dernier a été conduit à l'hôpital.



L'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Aucune évacuation n'a été nécessaire.



On ignore encore les raisons qui ont amené cet individu à appeler au secours.