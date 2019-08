Le zoo de Lille annonce la naissance de quatre bébés suricates

Le zoo de Lille a accueilli quatre nouveaux pensionnaires ! Quatre bébés suricates ont vu le jour le 27 juillet dernier et vont bientôt "agrandir [le] groupe, présenté dans le secteur Autour du Monde" a indiqué le zoo dans un post Facebook.Ce petit carnivore est originaire du sud-ouest de l'Afrique et vit habituellement dans de groupes familiaux au sein de colonies.La naissance de ces animaux est d'autant plus importante que "les naissances enregistrées en captivité ont permis de mettre un terme aux captures dans le milieu naturel" rappelle le zoo de Lille sur son site. "Le moment venu, ces nouveaux pensionnaires partent en effet vers d’autres parcs zoologiques afin de se reproduire à leur tour, augmentant ainsi les effectifs de nombreuses espèces, dont certaines rares ou menacées de disparition"