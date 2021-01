Le Nord et l'Aisne placés en vigilance orange neige-verglas, jusqu’à 10 cm de neige attendus

Prudence sur les routes du Nord et de l'Aisne. Jusqu'à 10 cm de neige sont attendus jeudi 14 janvier, notamment à l'est de Lille ou encore dans l'avesnois.

Prudence sur les routes du Nord et de l'Aisne. Jusqu'à 10 cm de neige sont attendus jeudi 14 janvier, notamment à l'est de Lille ou encore dans l'avesnois. • © Philippe HUGUEN / AFP

L'Aisne et le Nord sont placés en vigilance orange neige et verglas à partir de jeudi 14 janvier 10h et jusqu'à 22h.

En première partie de matinée, les pluies seront modérées sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Mais c’est peu avant midi que les températures devraient baisser, pour atteindre 1°C ou 2°C. La pluie va ainsi se transformer en neige essentiellement à l'est de la région.

🟠 #MeteoFrance a placé le département de l'#Aisne en #VigilanceOrange #Neige et #Verglas ce 14/01/21.

Les hauteurs de neige attendues au sol pourront être de l'ordre de 5 à 10 cm.

Soyez vigilants et limitez vos déplacements. pic.twitter.com/QVYm2XMpaz — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) January 14, 2021

Ces précipitations neigeuses devraient se poursuivre toute la journée.

Jusqu'à 10 cm de neige

Les hauteurs de neige attendues au sol sont "de l’ordre de 5 à 10 cm sur le Nord et sur le nord de l'Aisne", indique le bulletin de vigilance départemental, notamment tout au long de la frontière.

C’est principalement entre Lille / St-Amand / Valenciennois / et Avesnois que les chutes de neige et la couche au sol sera la plus importante. On attend sur les secteurs une couche variant entre 3 et 7 cm voire localement jusqu’à 10 cm sur l’Avesnois. Post Facebook Météo Nord Pas-de-Calais

Les hauteurs de neige seront moins marquées dans les autres départements des Hauts-de-France, notamment dans le sud de la région. En première partie de nuit prochaine, les précipitations commenceront à faiblir. Des gelées sont alors prévues rendant les sols particulièrement glissants.

Le département du Pas-de-Calais vient de basculer en vigilance orange pour neige et verglas, mais également pour pluie-inondation et crues.

⚠️🟠 #MeteoFrance a placé le département du #Nord en #VigilanceOrange #Neige #Verglas ce 14/01/21.

Soyez vigilants et restez informés. pic.twitter.com/sDWja5fgeR — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) January 14, 2021

La préfecture des Hauts-de-France en appelle à la vigilance de chacun, notamment aux automobilistes invités à limiter leurs déplacements dans la mesure du possible et à privilégier les transports en commun. Il est enfin conseillé aux habitants des départements concernés de saler les trottoirs devant leurs domiciles afin d’éviter tout risque de chute.