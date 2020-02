Nord Pas-de-Calais : l'Académie de Lille prévoit de supprimer près de 150 postes d'enseignants pour la rentrée 2020

83 postes en moins pour les écoles maternelles et élémentaires

Peu de changements au collège

A l'occasion d'une conférence de presse, Valérie Cabuil, rectrice de l'académie de Lille, a annoncé plusieurs suppressions de postes d'enseignants dans le Nord et le Pas-de-Calais. Parmi les plus touchés : les écoles primaires et maternelles et les lycées. Une annonce qui fait baisser l'effectif des enseignants de 0,3% et qui accompagne la baisse de 1,5% du nombre d'élèves dans la région entre la rentrée 2019 et les prévisions 2020. Le collège, jugé "vital" par la rectrice reste protégé.Cinquante-trois postes d'enseigants seront supprimés dans le Pas-de-Calais, trente dans le Nord. Pour expliquer ce choix, l'académie de Lille pointe une baisse de 5 704 élèves entre la rentrée 2019 et les prévisions de la rentrée 2020, notamment dans le Pas-de-Calais qui perd 2 676 élèves.L'Académie affirme que le taux d'encadrement est en augmentation depuis 2017. Il est passé de 5,54 professeurs pour 100 élèves à 5,9 pour les prévisions 2020. Le dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, a joué dans l'augmentation de ce taux.



Alors que les collèges du Nord et du Pas-de-Calais ont vu leurs effectifs augmenter de 311 élèves, ils ne sont pas touchés par cette série de suppressions de postes. Seule la SEGPA est touchée [voir encadré] et perd 10 postes.





Les lycées généraux et technologiques doivent faire avec une baisse de 139 postes

Alors que les lycées professionnels gagnent 85 postes pour seulement 45 élèves en plus, les lycées généraux et technologiques sont eux les grands perdants. 139 postes leur sont retirés alors qu'ils ne perdent que 200 élèves. "Si la réforme des lycées fait baisser les horaires d'enseignement, on reste toujours avec des effectifs de 35 à 40 élèves par classe", déplore Laetitia Aresu, secrétaire général du SGEN/CFDT du Nord Pas-de-Calais."On aurait pu garder le personnel enseignant pour faire baisser les effectifs et rendre possible l'accompagnement personnalisé, au lieu de ça, on est dans de l'enseignement de masse."