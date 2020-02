Neige-verglas : Météo France place le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme en vigilance orange

🔶🌨 9 départements sont placés en #VigilanceOrange #neige #verglas par @meteofrance .



⚠️ 🚗 Si vous devez vous déplacer, soyez extrêmement prudents et renseignez-vous sur les conditions de circulation avant le départ.



Des chutes de neige au petit matin le jeudi 27 février en Picardie

Des chutes de neige au petit matin le jeudi 27 février en Picardie

Météo France avertit de la présence d'un événement "assez bref et notable" lié à la neige qui devrait rendre les sols glissants. Elle place donc le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme en vigilance orange ainsi que 5 autres départements du nord de la France.L'alerte commencera ce jeudi 27 février à 6 heures et devrait se poursuivre jusqu'à 18 heures le même jour.L'arrivée d'une nouvelle perturbation ce jeudi matin va entraîner un épisode neigeux significatif d'abord sur les Hauts-de-France avant de concerner le nord de la région Grand Est. Les premières chutes de neige devraient arriver au petit matin sur la Picardie avant de s'étendre à l'est en fin de matinée. Cet épisode sera plutôt bref en durée car la pluie finira par remplacer la neige. Toutefois, les intensités neigeuses seront temporairement marquées.Météo France appelle à une "grande prudence" en cas de déplacements.