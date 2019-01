Le Nord Pas-de-Calais en cruel manque de soleil, pour ce début 2019

Du mieux, pour le début 2019

Le Nord Pas-de-Calais en manque cruel de soleil

Entre le 27 décembre et le 7 janvier,, précise Météo France, dont il fallait tirer profit sous peine de tomber àC'est bien loin de la moyenne constatée sur cette période (minutes, soit presque 20 heures), mais toujours plus que le record de morosité établi entre décembre 1990 et janvier 1991 :minutes (4h20)Mais que l'on se rassure, il y a tout de même du mieux, pour ce début 2019 : entre le 3 et le 7 janvier, on comptait(3 heures et demie) d'ensoleillement. C'est beaucoup plus qu'en(98 minutes), qu'en(108 minutes) et surtout qu'en(21 minutes), même si la moyenne, depuis 1990, s'établit plutôt àsur ces cinq jours.Et si le soleil se prend à nouveau à jouer les timides,et, dans une moindre mesure,peuvent vous apporter des vitamines D.Inutile de désespérer, en tout cas. Alors que l'ensoleillement était très faible l'an dernier à la même époque , l'année 2018 a fini sur une note lumineuse : la Côte d'Opale a même été plus ensoleillée en 2018 que Bordeaux, Tarbes ou Biarritz