Nord Pas-de-Calais : démantèlement d'un gros trafic de cannabis, 165 gendarmes mobilisés, 29 interpellations

Plusieurs centaines de kilos écoulées

Unede gendarmerie de grande ampleur a été réalisée lundi 12 novembre à l'aube dans plusieurs secteurs duet du, visant un réseau de. Une information de Radio Horizon , confirmée par une source proche du dossier.des compagnies départementales deet de, avec l'appui de huitde Lesquin, Senlis, et Saint-Quentin, ont été mobilisés pour procéder à l'Ce coup de filet est l'aboutissement d'uneouverte au printemps 2018, sur un trafic qui perdurait depuis début 2017 sur les arrondissements deet. Une entreprise illégale qui, selon l'estimation des gendarmes, aurait permis la revente sur ces différents secteurs de plusieurs centaines de kilos de cannabis.Sur les 29 personnes interpellées lundi matin, figurent lesprésumées. Elles sont âgées d'une trentaine d'années. Les autres gardés à vue seraient principalement des consommateurs.D'importantesont été effectuées par les gendarmes lors des perquisitions :de résine et d'herbe de cannabis,en liquide, plusieurs(dont une Mercedes) et du matériel high-tech.Les gardes à vue devraient être prolongées ce mardi par le parquet de Béthune, au moins pour les quatre principaux suspects.