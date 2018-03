Nord et Pas-de-Calais : grève de grande ampleur chez les salariés Carrefour, des magasins bloqués

Grève de grande ampleur chez les salariés Carrefour, plusieurs magasins bloqués dans le Nord

Une quinzaine de magasins fermés, des rayons à moitié vides, et surtout des salariés qui manifestent. La journée de grève nationale a démarré tôt, ce samedi. Notamment à Wasquehal, où s'est tenue la plus grosse manifestation de la région."À l'échelle nationale," par cette grève note Matthieu Saeyvoet, adjoint à la direction d'un magasin Carrefour Contact et délégué FO. Quant à la région,À Lomme, les grilles de l'hypermarché étaient également fermées.Par ailleurs, le magasin Carrefour d'Euralille tourne au ralenti et en raison du blocage de son parking, la galerie commerciale de Liévin fermeUne mobilisation contre la suppression de près de 2400 emplois et la baisse drastique d'une prime. Ell suit les actions menées en février et en mars contre le plan de transformation, qui"Aujourd'hui, on supprime de plus en plus d'employés, on remplace pas les départs à la retraite, les départs de maladie, d'inaptitude" énumèrait hier Sylvette Houiller, déléguée syndicale FO Carrefour, "et aujourd'hui on doit travailler."