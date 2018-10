Nord et Pas-de-Calais : les jeunes Républicains face aux défis de leur parti

Ce dimanche dans l'émission "Dimanche en politique", quatre jeunes militants les Républicains étaient invités pour discuter de leur famille politique.



Le week-end dernier, les militants Les Républicains étaient appelés aux urnes partout en France pour élire leurs responsables départementaux. Sans surprise, c'est Daniel Fasquelle, seul candidat en lice, qui a été élu dans le Pas-de-Calais. Plus étonnant dans le Nord, c'est Sébastien Huygues qui a devancé Marc-Philippe Daubresse.



Antoine Sillani, 27 ans et président des jeunes LR du Nord, avait voté pour le sénateur du Nord, mais a très vite accepté la victoire de Sébastien Huygues, en soulignant une campagne qui s'est déroulée de manière plutôt apaisée.

Un nouveau président des jeunes qui fait polémique

Mi-octobre, les jeunes LR ont élu leur nouveau président et c'est Aurane Reihanian, le poulain de Laurent Wauquiez, qui a remporté l'élection avec 58 % des suffrages. Mais son concurrent, Charles-Henry Alloncle, a saisi la Haute autorité du parti, dénonçant des fraudes massives.





"Dimanche en politique" : que pensent les jeunes de leur famille politique







L'élection d'Aurane Reihanian fait d'autant plus polémique que le jeune homme a eu des propos très controversés, notamment sur la PMA. Pour les quatre jeunes présents sur le plateau ce dimanche, pas de prise de position : c'est la Haute autorité qui tranchera.



La tentation de l'union des droites ?

Un des débats internes aux Républicains concerne la possibilité d'une union des droites, Rassemblement national (ex FN) compris. Pour Antoine Sillani, une telle union est inenvisageable et les militants qui le prônent n'ont plus la place chez Les Républicains.



D’accord avec Xavier Bertrand ! Exclure @tegnererik de notre famille politique est une évidence... Qu’attendons-nous ? https://t.co/5cC95y8lQW — Antoine Sillani (@Antoine_Sillani) 8 septembre 2018

Qu'on le vire !

Le jeune nordiste revient sur les propos d'Eric Tegnér, un autre jeune LR qui prône le rassemblement avec le Rassemblement national. "Qu'on le vire ! Il a organisé une soirée avec Sébastien Chenu [porte parole du Rassemblement national]. C'est son droit mais il n'a plus sa place au sein de notre famille politique."