Nord et Pas-de-Calais : nouvelle alerte à la pollution aux particules fines

L'organisme Atmo a déclenché le niveau d'alerte ce lundi 7 mai sur undans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, où le seuil d'alerte (50 μg/m) va être atteint ce lundi et mardi.Le phénomène est notamment marqué sur le littoral : la carte d'Atmo Hauts-de-France indiqueet 7 à Boulogne-sur-Mer, mais également un niveau 8 dans l'Artois, autour deAilleurs dans la région, le niveau de pollution se situe à 6 ou 7.Il est recommandé aux personnes vulnérables den plein air comme à l'intérieur, ainsi queou leurs abords en période de pointe.La préfecture recommande également de maîtriser ses consommations énergétiques, et les entreprises ou agriculteurs sont invités à réduire eux aussi leurs émissions de polluants.