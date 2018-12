Le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance jaune neige et verglas

La neige et le verglas risquent de faire leur apparition ce samedi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Météo France a placé les deux départements en vigilance jaune neige et verglas.Il s'agit là du premier épisode de verglas de la saison, et. En vigilance jaune, comme c'est le cas dans les deux départements, Météo France conseille de rester "attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation".Laest prévue entre 16 h et 19 h ce samedi de Lille au Cateau-Cambrésis. De 19 h à 22 h, ce sontqui pourraient faire leur apparition à Cambrai et dans le Cateau-Cambrésis.: toute la Normandie, la Sarthe et la Mayenne en Pays-de-la-Loire, et l'Eure-et-Loire dans le Centre.