Le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange pour vents violents

Météo France vient de placer les départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange pour vents violents, de 23 heures à 6 heures. Les rafales les plus fortes, attendues dans la nuit de mercredi à jeudi, pourraient atteindre les 100 km/h. Prudence.

Apr§s la Loire, le Rhône et la Haute-Loire, Météo France vient de placer les départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange pour vents violents, de 23 heures ce mercredi 20 janvier à 6 heures, jeudi 21 janvier. En cause, la tempête Christoph qui circule sur les Iles britanniques et occasionne un fort vent de sud sur la France.

Une perturbation active devrait traverser rapidement la région des Hauts-de-France la nuit prochaine, associée à un vent fort de secteur sud. Ce vent sera accompagné de fortes rafales, "voisines de 90 à 100 km/h dans l'intérieur des Hauts-de-France", indique le bulletin d'alerte de Météo France.

Le vent le plus fort étant attendu sur le Nord et le Pas-de-Calais, Météo France vient ainsi de placer les deux départements en vigilance orange ; tandis que l'Aisne, la Somme et l'Oise restent en vigilance jaune.

Ce vent fort se maintiendra en seconde partie de nuit en se décalant progressivement vers l'est. Il faiblira en fin de nuit par l'ouest.