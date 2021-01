CARTE. Hauts-de-France : où se faire vacciner ?

Ce lundi 18 janvier marque le début de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes atteintes de maladies graves. Voici la liste et la carte des sites qui administrent le vaccin dans l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.