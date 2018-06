Nord et Pas-de-Calais : voici la carte des radars qui flasheront à 80 km/h

Radar à 80km/h au 1er juillet 2018



430 panneaux remplacés dans le Nord et le Pas-de-Calais

A compter du 1er juillet, tout automobiliste circulant sur une route nationale ou départementale devra se conformer à la nouvelle limitation de vitesse., hors agglomération.Les voies de dépassement ou les routes munies d'un séparateur resteront limitées à 90km/h.Dans le Nord et le Pas-de-Calais,. La majorité d’entre eux se situe dans le Pas-de-Calais, tandis que la métropole lilloise ne dispose d’aucun radar fixe sur les voies concernées.Mais les contrôles mobiles seront d’autant plus nombreux sanctionner les écarts. Si, l’application est immédiate pour les conducteurs car nul n’est censé ignorer la loi.Le décret signé par le Premier Ministre. Après les nombreuses manifestations d’associations de motards et d’automobilistes, Edouard Philippe a assuré que le dispositif pourrait sauver jusqu'à 400 vies par an.Selon le gouvernement,pour observer l’évolution de la mortalité routière. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, le Premier Ministre s’est engagé à retirer la limitation à 80km/h.