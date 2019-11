100 ans de “ch'tite Pologne” : regardez notre émission spéciale

En 1919, des Polonais sont venus par centaines de milliers pour travailler dans les compagnies minières du Nord de la France. Par leur labeur, leur culture et leurs traditions, ils ont enrichi toute la région.

ÉMISSION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE : 100 ans de ch'tite Pologne / © France 3 Hauts-de-France

Sto lat, 100 ans de ch'tite Pologne

Dimanche 1er décembre à 15H10

Cent ans plus tard, la communauté s’est fondue dans la société française. On retrouve pourtant aujourd’hui un véritable héritage polonais dans de nombreux patronymes d’habitants du Nord Pas-de-Calais, dans les cuisines, dans le monde folklorique, sportif, musical et festif.Ensemble, nous allons voyager au cœur de cette "Petite Pologne". Du bassin minier lensois au Douaisis, Denaisis et Valenciennois, à travers des reportages et des témoignages, partons à la découverte de son histoire, ses particularités, ses questions et son avenir.Anaïs Hanquet ira à la rencontre de personnalités hautes en couleur avec lesquelles seront évoquées les traces du passé et ce qui perdure aujourd’hui encore de la "communauté" polonaise.Une émission présentée par Anaïs Hanquet, écrite par Fabrice Dujardin, réalisée par Grégory Bocage, préparée par Juliette François et les équipes de France 3 Hauts-de-France.