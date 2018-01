Adeline d'Hermy, l'actrice de “Maryline” en route pour les César

François Cluzet comme parrain

Adeline d'Hermy

Une force intérieure

Au coeur de l'hiver, la famille des Césars aime à se réchauffer à une de ses soirées dont elle a le secret. Cette semaine, Chanel accueillait les espoirs du cinéma au Petit Palais. Parmi eux,"Je suis émue d'être ici, c'est très impressionnant", glisse Adeline d'Hermy en regardant autour d'elle. Il faut reconnaître qu'elle est bien entourée.. Chacun de ces jeunes acteurs s'est vu attribuer un parrain et le sien s'appelle François Cluzet. "Donc je suis la plus heureuse du monde", résume-t-elle simplement.François Cluzet a lui aussi l'air satisfait de sa filleule. "Elle a du talent, de la générosité et le sens du partenaire. En la voyant jouer, je me suis dis qu'on allait sans cesse parler d'elle" s'enthousiasme l'acteur. Et il n'avait pas tort. A 30 ans,, elle y tient le premier rôle. Si le film a eu du mal à trouver son public,, qu'elle est différente. Une fois lancé sur Adeline d'Hermy, Denis Podalydès est intarrissable : "C'est un talent pur, un don, elle est touchée par la grâce et elle a énormément d'humour, elle a de la folie et en même temps une rigueur extrême dans la travvail. Elle avance, elle cherche, elle travaille énormément"Tous ceux qui la croisent semblent être tombés sous son charme. Comme si elle apportait quelque chose en plus à chaque rencontre. Ce sont d'ailleurs elles,"Guillaume Gallienne, c'est une grande rencontre pour moi, décrit-elle. Il me faudra peut-être quelques années pour vraiment m'en rendre compte mais je le sais déjà. Tout ce qu'il m'a offert, ce rôle merveilleux..."