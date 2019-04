Alerte sécheresse : cinq astuces pour économiser l'eau à la maison (et dans le jardin)

💧[#eau] #Alerte sécheresse dans le #NORD malgré la 🌧️le rechargement des nappes phréatiques est en déficit. Cette situation menace notre approvisionnement en eau potable. ⚠️des mesures de restrictions de la consommation entrent en vigueur aujourd'hui jusqu'au 30 juin pic.twitter.com/KBJwmAlysQ — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 9 avril 2019

Attention aux appareils électroménagers

A la chasse aux consommations inutiles

Traquer les fuites

Arroser les plantes avec parcimonie

Recycler l'eau de pluie

L'alerte sécheresse a été déclenchée dans le Nord en raison des, engendrant un "déficit pluviométrique de 20% par rapport à la normale", indiquait la préfecture. Deont donc été imposées dans le département jusqu'à la fin du mois de juin (plus d'informations dans cet article ).C'est la première fois qu'un arrêté de ce type est pris si tôt dans l'année : "depuis ces deux dernières années, [il] était plutôt pris en juillet ou en août", a indiqué Michel Lalande, préfet du Nord.. Le département a donc été placé en vigilance sécheresse, un seuil en-dessous de l'alerte, où particuliers et professionnels sont simplementPour les deux départements, il va donc falloir, que ce soit à la maison où dans le jardin. Voici quelques conseils simples pourPremière source d'économie :. Et lorsque vous changez vos appareils électroménagers, pensez à choisir des équipements économes. Pour en avoir le coeur net, renseignez-vous sur leur consommation d'eau : les meilleurs lave-vaisselle, par exemple, utilisentAutre source de gaspillage : la chasse d'eau. Les toilettes sont souvent. Installer une chasse d'eau économique, par exemple, permet d'utiliser. Si vous pensez à la changer, vous pouvez également opter pour les, toujours plus économiques que les modèles les plus basiques.Évitez de laisser couler l'eau inutilement, dans le lavabo pendant la toilette par exemple.permet d'économiser plusieurs dizaines de litres d'eau. Même chose sous la douche : couper l'eau quand on se savonne permet également d'économiser plusieurs litres d'eau. Par ailleurs,permet de consommer jusqu'à cinq fois moins.Et laisser le robinet ouvert pendant la vaisselle peutAlors attention aux consommations inutiles. Petite astuce si vous avez un jardin : l'eau de lavage des légumes peut être utilisée pour l'arrosage des plantes.Les fuites peuvent représenter jusqu'à! Un robinet ou une chasse d'eau qui fuit gaspille des centaines de mètre cubes d'eau par an, soit des centaines d'euros. Alors pour les traquer, le plus simple est de surveiller sa consommation directement au compteur.Pour ce faire, relevez le compteur le soir avant d'aller vous coucher et comparez avec la valeur affichée le lendemain matin. Pour que le test ne soit pas faussé,pendant la nuit. Si les chiffres ne sont pas les mêmes, identifiez l'origine de la fuite ou appelez un plombier.Au jardin aussi, quelques gestes simples permettent de réduire drastiquement sa consommation d'eau. Parmi les réflexes à adopter : pensez àpour limiter l'évaporation et utilisez un arrosoir plutôt qu'un tuyau d'arrosage, moins gourmand en eau. Il est également préférable de seavant de s'occuper des plantes pour tenir compte de la pluie prévue ou déjà tombée.Par ailleurs, mieux vaut deux à trois arrosages copieux par semaine que de petits arrosages quotidiens. Un geste qui permet à la terre de s'humidifier en profondeur. Si vous préférez les techniques automatiques,. Mais attention, les pelouses n'ont pas besoin d'être arrosées ! Elles reverdiront sans votre aide au retour des pluies.Il faut savoir que. Alors un bon moyen de faire des économies d'eau (et d'argent) : le recyclage de l'eau de pluie, ce qui peut se faire de. Le niveau de filtration est différent en fonction de l'utilisation.Pour un usage ponctuel comme le nettoyage de sa terrasse ou l'arrosage du jardin, il suffit de(idéalement avec une grille sur le dessus pour éviter la présence de feuilles). Ne reste plus qu'à la pomper quand besoin est. L'eau de pluie peut également être. Pour les installations, renseignez-vous sur le site du gouvernement : cela dépend de la superficie de votre toiture et de sa composition.