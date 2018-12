VIDEO. A Allouagne, La Poste s'installe à la mairie

C’est un symbole, ne plus avoir de poste dans une ville, c’est dramatique

Un bureau co-financé par La Poste

Le site du bourg l’annonce fièrement : « grâce à l’agence postale communale, la Mairie garantit aux habitants d’Allouagne la présence des services de La Poste pendant 18 ans. »Depuis le 12 décembre,de 3000 habitants. Grâce à la mobilisation des conseillers municipaux, un bureau a été aménagé dans l’Hôtel de ville alors que La Poste souhaitait réduire sa présence dans la commune. « Déjà que nous n’avions pas de distributeur d’argent, sans La Poste, c’était fini, appuie André Hennebelle, le maire. C’est un symbole, ne plus avoir de poste dans une ville, c’est dramatique. »Des tables artisanalement découpées pour entrer dans la pièce étroite, etpour maîtriser les services proposés aux Poulouches qui viennent au bureau communal. Les habitants se réjouissent de la nouvelle : « dans un petit village, si on a pas La Poste, il faut courir dans les grandes villes, et si on a pas le permis… » Et puis, disent-ils, il faut penser aux aînés qui ne peuvent plus se déplacer.Autre avantage, les horaires ont été de fait élargis, et. Pour en assurer le bon fonctionnement, un facteur passe relever le courrier et apporter les colis deux fois par jour.Évidemment, les aménagements et les formations du personnel. La Poste participe à hauteur de; pour garantir sa mission de service public. Dans ses obligations, La Poste doit entre autres «, assurer la levée et la distribution du courrier et des colis partout en France », et « garantir un accès bancaire à tous ».Ces, puisque que La Poste est une entreprise « à capitaux 100% publics » ; c’est-à-dire queet que le reste des parts est détenu par la Caisse des Dépôts et des Consignations.