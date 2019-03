Le bilan du Grand débat national dans le Nord et le Pas-de-Calais en quatre points à retenir

Une audience trop homogène ?

Des territoires mis de côté

"Élus, rentrez de vacances !"

La grande division des "gilets jaunes"

J-3 avant la fin du Grand débat national, du moins pour les réunions publiques organisés depuis près de deux mois. De Calais à Lens en passant par Lille, plus dedepuis le 15 janvier. Il est encore possible d'apporter votre contribution en ligne jusqu'au 18 mars en vous connectant sur le site du Grand débat Ces discussions étaient articulées autour des quatre thématiques sélectionnées par le gouvernement :. Et bien qu'un nombre conséquent de réunions ont été organisées dans la région, la participation a souvent été en-deçà des attentes des organisateurs."On s'attendait à recevoir 160 personnes et on en a eu moitié moins, déplore Jean-Philippe Lannoy qui organisait une réunion à Calais sur le thème de la fiscalité. Je pense que." L'organisateur, membre revendiqué de La France insoumise, regrette notamment que les QCM - distribués aux participants à chaque réunion - soient "orientés" avec des réponses souvent trop libérales à son goût. Ce que soutient également Jacques Vernier, coordonnateur du Grand débat dans le Nord, qui estime que"Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une majorité de retraités et", ajoute Marilyne Cormont, retraitée et "gilet jaune" qui s'est rendue à Berck pour un débat en janvier. Un écho qu'on entend beaucoup de la part des organisateurs, notamment à Hallennes-lez-Haubourdin où une cinquantaine de personnes se sont réunies : "C'était essentiellement des actifs de la classe moyenne,", selon le maire de cette ville du Nord, André Pau.L'élu déplore que les jeunes ne se soient pas "sentis concernés" par cette consultation, bien qu'elle ait permis de "recréer du lien". Car ce débat fut aussi, selon Jacques Vernier, ex-maire de Douai. "Beaucoup n'avaient jamais eu la parole dans le débat public et étaient venus pour raconter leur histoire personnelle", poursuit-il, se remémorant une phrase d'un participant qui l'a marqué :Des participants avaient même préparé leur intervention préalablement et pris des notes car, comme le rappelle Jean-Philippe Lannoy : "L'objectif était avant tout de". L'organisateur d'une réunion à Calais qui se décrit volontiers comme "rebelle" a refusé de retranscrire le contenu de leurs échanges sur la plateforme du gouvernement, ne se sentant "ni légitime, ni compétent" pour synthétiser l'ensemble du débat. Pour autant,désignés par le préfet du Nord. Des réunions que Jacques Vernier estime "constructives malgré l'absence de certaines catégories de personnes".Globalement,, du moins pour la période du 22 janvier au 6 février. D'après un comptage réalisé par Le Figaro, si l'on fait le total du nombre de débats rapporté à 100 000 habitants, le Nord est juste sous la moyenne nationale etMalgré l'homogénéité des profils des participants, ce Grand débat national aura eu le mérite de lancer. "C'est la première fois qu'un gouvernement a cette volonté de faire remonter les solutions du bas vers le haut", souligne Eddie Koepler, président du conseil de développement de Valenciennes Métropole qui animait un débat sur l'organisation de l'Etat et des collectivités.Ce qui a permis de mettre en avant: "l'Etat en demande de plus en plus aux collectivités territoriales avec un budget de plus en plus réduit", note Eddie Koepler. La raréfaction des services publics a également pu jouer dans l'émergence de ce sentiment. Un sujet plus que jamais d'actualité dans les villes moyennes de la région où certaines lignes TGV devaient être supprimées avant que la SNCF ne fasse marche arrière Pour lutter contre ce qui s'apparente de plus en plus à des déserts médicaux, scolaires ou de transports, un point fait l'unanimité :poursuit le président du conseil de développement de Valenciennes Métropole. Et ce Grand débat ne se limitait pas à un état des lieux : certains ont également proposé des solutions.Une intervention a particulièrement marqué le coordonateur des débats dans le Nord : "une participante a proposé que, se rappelle Jacques Vernier. Et pour dissuader les gens de gaspiller, elle a proposé que le prix devienne exponentiel au-dessus d'un certain seuil de consommation". Des propositions qui seront d'abord synthétisées par les départements d'ici le début de la semaine prochaine puisLe rôle, les "privilèges" et parfois l'absentéisme des députés ont été décriés par les participants. "J'ai entendu en boucle que les indemnités des élus n'étaient pas imposables, que les anciens ministres étaient payés pendant plusieurs années, énumère Jacques Vernier.".De quoi pointer "un éloignement avec les élus de proximité", selon le maire d'Hallennes-lez-Haubourdin. "Qui peut dire aujourd'hui qui est son sénateur ou son député européen ?", questionne André Pau. Pour y remédier, le député LREM de la circonscription, Laurent Pietraszewski, a lancé la possibilité d'ouvrir une permanence parlementaire, bien que rien ne soit encore fait. En résumé,, affirme Jacques Vernier qui se rappelle de l'intervention d'un participant demandant :Plus globalement, c'est tout le système électoral qui a été questionné. "Il parait nécessaire deavec la prise en compte du vote blanc et l'introduction du tirage au sort, par exemple au Sénat", rapporte-t-on à Bully les Mines, à l'issu d'un ciné-débat organisé sur le thème "démocratie et citoyenneté".Parmi les propositions qui reviennent - presque - dans tous les comptes-rendus :bref, plus de justice fiscale. Mais d'autres sujets plus étonnants ont été quasi-absents du débat, comme la problématique de l'emploi."Si je relis toutes mes notes,. Le problème s'est déplacé sur le pouvoir d'achat pour ceux qui ont des bas revenus comme les personnes au SMIC, les retraités...", assure Jacques Vernier. Est-ce parce que les chômeurs se sont moins investis dans le Grand débat ? "Possible, mais ce n'est pas la seule explication", rétorque l'ex-élu.alors qu'ils faisaient clairement partie de la consultation. "Ces deux mots sont apparus moins d'une dizaine de fois en tout", reprend le coordonnateur.La question de l'écologie a, quant à elle, été moins débattue dans la région bien que ce soit la taxation du diesel qui ait été à l'origine du mouvement des "gilets jaunes"., demande le maire d'Hallennes-lez-Haubourdin, André Pau.Mais ce Grand débat national,, était-il vraiment adapté pour répondre à ce mouvement social ? "Nous sommes bien conscients qu'on ne va pas régler tous les problèmes mais ça reste un bon moyen de confronter les points de vue et de trouver des solutions ensemble", estime Marilyne Cormont, la retraitée "gilet jaune" du Pas-de-Calais.La sexagénaire a participé à un débat à Berck en janvier, gilet jaune sur le dos pour défendre les pouvoir d'achat des retraités... et son habit fluo n'avait pas plu à tout le monde. ". Ils n'étaient pas dans l'optique de débattre avec nous", assure-t-elle. Et d'autres activistes du mouvement ont, eux, préféré ne pas participer du tout, prenant ce Grand débat comme une "tentative de division" de la part du gouvernement. "mais à défaut, un bon nombre de personnes portaient leurs revendications", reprend Jacques Vernier.Si les débats ont été - quasi-unanimement - de bonne tenue,. C'était le cas à Caudry, le 9 février où une scission interne est apparue au sein même des "gilets jaunes". Les débats, de plus en plus houleux, ont vu se distinguer deux tendances au sein du mouvement, selon un compte-rendu de La Voix du Nord : les pro et les anti-Grand débat. Dans le premier camp, ceux pour qui. Et dans le second, ceux qui veulent continuer àReste un terrain d'entente :. "Je pense que Emmanuel Macron s'en sert pour sa campagne pour les élections européennes", commente la "gilet jaune" Marilyne Cormont qui ne voit pas l'intérêt de cette prolongation des déplacements du président en régions. Si c'est bientôt la fin des sessions de débat, il est encore possible decomme sur le site de la MEL ou encore les cahiers de doléances toujours ouverts dans certaines mairies.