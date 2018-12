Des briques de lait contaminées par du détergent rappelées

Des briques de la marque "J'aime le lait d'ici" contenant des traces de produits de nettoyage ont fait l'objet d'une mesure de rappel et de retrait, a annoncé ce dimanche 23 décembre la coopérative de lait française Sodiaal.



Il s'agit du lot 18312 de lait demi-écrémé. Il porte la date de péremption du 8 mars 2019, un horaire de production entre 8h40 et 11h54, ainsi que l'agrément sanitaire FR 44-025-001. Ni la zone géographique, ni la composition des détergents responsables de la contamination, ne sont précisées

dans la fiche d'information.



La société C SA, qui commercialise le produit, a procédé au rappel après avoir reçu "une réclamation pour du lait de couleur brune". "Cet incident est lié à une erreur humaine" et "s'est produit sur une très courte durée, environ deux minutes dans la ligne de production", a souligné la première coopérative de lait française qui dit n'avoir reçu "aucun signalement de consommateurs malades", contrairement à des allégations en ce sens qui circulent sur Facebook.



Une analyse a été lancée à la suite de ce problème qui concerne des "réseaux de distributeurs spécialisés dans la restauration et quelques magasins Systèmes U".