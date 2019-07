CARTE. Lille plage, Arras Beach, HB La plage... Découvrez toutes les plages urbaines du Nord Pas-de-Calais

Carte des plages urbaines du Nord Pas-de-Calais



Lille plage



Lambersart plage

Tourcoing plage

Arras Beach Tour

Maubeuge plage

HB la plage

Détail des animations pour le HB la plage / © Ville de Hénin Beaumont



Béthune Beach

Anor plage

Libercourt plage

Faubourgs plage

Vermelles plage

10 communes du Nord et Pas-de-Calais ont pensé à ceux qui ne partent pas en vacances cet été. Du sable, de l'eau et des jeux : des plages artificielles aménagées dans la ville, pour profiter des vacances, comme si l'on était en bord de mer. Découvrez laquelle est la plus proche de chez vous.8000 m² de sable, piscines, transats, jeux gonflables et activités sportives... Lille plage revient pour sa 14e édition jusqu'au 15 août, installé boulevard de Strasbourg. Le thème de cette année : le monde merveilleux des animaux marins de notre région. Ouvert du mardi au vendredi, de 13h à 20h et le week-end de 12h à 19h. Pour plus d'informations À côté de l'Arena, Lambersart plage s'installe sur les berges de la Deûle, du 8 juin au 18 août. L'accès se passe du côté de la rue Marcel de Rycke. Il faut néanmoins réserver si vous souhaitez participer à des activités sportives à l'Arena. Pour plus d'informations. Pédalos, tyroliennes, jeux gonflables... De nombreuses activités sont proposées à Tourcoing plage, qui se déroule du 11 au 31 juillet, au parc Clémenceau. Ouvert tous les jours, de 11h à 21h, la structure est aussi dotée d'un espace restauration. Des animations encadrées sont organisées entre 14h et 20h. Pour plus d'informations. Du 9 juillet au 9 août, l'Arras Beach Tour se déroule dans 3 lieux différents : le parc de l'école Suzanne Lacorre, le parc du Rietz et le jardin des Allées. Spectacle de magie, kermesse, karaoké, initiation au molkky, ce jeu de quilles finlandais à la mode... Beaucoup d'activités sont proposées. Pour plus d'informations. À Maubeuge, la plage artificielle se situe sur le parking Roosevelt. L'événement se déroule du 6 au 17 juillet et est ouvert tous les jours, de 13h30 à 18h30. Nouveauté de cette année : une séance gratuite de cinéma plein air le 12 juillet, à 22h30. Le film Beetle Juice de Tim Burton sera projeté. Pour plus d'informations. Au lac du Bord-des-eaux, Hénin-Beaumont a aussi droit à sa plage. Du 14 juillet au 15 août, HB la plage sera ouvert tous les jours, de 12h à 19h. Pour plus d'informations . L'affiche des animations en détail ci-dessous.Du 20 juillet au 18 août, la Grand' place de Béthune se transforme en plage, avec son parcours de mini-golf, son terrain de pétanque, ses tables de tennis de table et ses jeux gonflables. Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Pour plus d'informations. C'est au parc Despret qu'Anor plage a lieu, du 7 au 15 juillet. Elle est ouverte tous les jours, de 14h à 19h. Le soir de la clôture, lundi 15 juillet, un concert de jazz aura lieu à 19h, place du 11 novembre. Pour plus d'informations. Une plage sera aménagée à la base de loisirs de l'Émolière de Libercourt du 1er au 10 août. En semaine, Libercourt plage sera ouvert de 16h30 à 20h. Le samedi 3 août, elle le sera de 14h à 22h et le dimanche 4, de 14h à 20h. Pour la clôture, la plage sera ouverte de 14h à 23h30.Les Faubourgs plage ont lieu à Saint-Omer, place de la Ghière, du 2 au 15 août. Des apéros urbains y sont aussi organisés, le 2 et le 9 août, à partir de 19h.10 000 m² de jeux gonflables et de piscines... C'est Vermelles plage, qui a doublé sa surface pour cette 3e édition. Attention, celle-ci est payante : 5 euros pour les enfants vermellois et 8 euros pour les enfants qui n'habitent pas dans la commune, gratuit pour les accompagnateurs. La plage est ouverte tous les jours jusqu'au 1er septembre, de 14h à 20h.