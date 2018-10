VIDEO. Ces magasins qui mettent (déjà) les décorations de Noël en rayon

Les décorations de Noël s'invitent chez Floralux

Petites boutiques et grands magasins

La boutique de Noel éphémère Lille La boutique éphémère de Noël est de retour au 33 Rue de Béthune à Lille Venez découvrir nos Boules à Neige, Casse Noisettes, Bonnets de Noël, Déco de Noël, Pères Noël, Boules à Sapin et...

Les Pères Noël et autres boules à neige commencent à investir les rayons de certains magasins. Les mordus des fêtes de fin d'année y vont déjà pour faire le plein d'articles. Et pour certaines enseignes,A la frontière belge,ne déroge pas à la règle. Chaque année, la jardinerie située près de Halluin commence à fêter Noël... en juillet. Et les habitués sont nombreux à arpenter les. Même si l'essentiel de la clientèle viendra en décembre."Ici, c'est vraimentpour les enfants. On peut choisir une décoration variée et on change chaque année en fonction des goûts de chacun", explique Aurélie, une Boulonnaise venue faire ses emplettes avec sa fille.A Lille, une autre enseigne exclusivement dédiée aux fêtes de fin d'année vient de rouvrir ses portes. Située au 33, rue de Béthune,ouvre pour la troisième saison. Les années précédentes, elle avait séjourné rue de la Monnaie et rue du Sec-Arambault.Elle restera ouverte jusqu'au 24 décembre. Et d'ici-là, leviendra prendre le relais dans la Capitale des Flandres, à compter du 23 novembre.Si de nombreux petits commerces passent déjà aux couleurs rouges et blanches, c'est quede plus en plus tôt. Chez Maisons du Monde, quelques rayons entreposent déjà boules à sapin et figurines de Pères Noël.Mais il faudra encore attendre quelques semaines pour voir fleurir ces décorations dans les rues et les vitrines.