Les colombophiles veulent leur musée dans le bassin minier

La moitié des pratiquants nationaux dans le Nord de la France

1 824 signataires

Une pétition pour donner au bassin minier son musée sur la colombophilie. C'est l'idée de Thomas Pawlowski, un Nordiste.La colombophilie est une pratique très réputée dans le Nord-Pas-de-Calais. "Inscrite à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel français depuis 2012", elle consiste en l'élevage et la mise en compétition de pigeons voyageurs à travers des concours régionaux, nationaux et internationaux.Selon nos confrères de France bleu Nord , Thomas Pawlowski, à l'origine de la pétition, " n'est pas lui même un coulonneux [nom donné aux pratiquants de la colombophilie], mais il est fils et petit-fils de coulonneux".Un attachement familial qui l'amène à réclamer un musée pour cette pratique qui rassemble, selon sa pétition, "environ 12 000 colombophiles, dont pratiquement la moitié dans le Nord de la France".Pour Thomas Pawlowski, le musée serait "assez simple" : il retracerait l'histoire de la colombophilie et son rôle, notamment pendant la 1ère guerre mondiale, tout en apportant un éclairage sur la pratique sportive."Un musée de la colombophilie rendrait ses lettres de noblesse à ce sport et entretiendrait la mémoire de la pratique" plaide ce petit-fils de colombophile.Adressée au président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, au ministre de la Culture, Frank Riester et au président du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, la pétition a recueilli jusqu'à présent 1 824 signatures.