Confinement : contrairement au printemps, les plages, parcs et forêts du Nord et du Pas-de-Calais resteront ouverts

Lors du premier confinement, les plages et les forêts du Nord et du Pas-de-Calais étaient fermées au public malgré l’autorisation des promenades d’une heure dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile. Pour ce second confinement, parcs, plages et forêts resteront ouverts.

🔴 Reconfinement : "Vous ne pourrez quitter votre domicile que pour certaines conditions et muni d'une attestation pour le prouver, dans un rayon d'1 kilomètre (...) les parcs, jardins, plages seront ouverts"



💬 Jean Castex



▶ Édition spéciale sur @france2tv pic.twitter.com/6mthGCYOsW — Info France 2 (@infofrance2) October 29, 2020

Plages ouvertes... mais dans quelles conditions ?

A partir de ce jeudi soir, minuit, la France entre dans un second confinement, et ce jusqu’au 1er décembre à minima. Après la prise de parole d’Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex a précisé les règles en vigueur pour les prochaines semaines.Ainsi, les sorties sont limitées au strict minimum : faire ses courses alimentaires, aller travailler, aller chez le médecin, assister des personnes vulnérables ou encore déposer ses enfants à l’école… Comme au printemps dernier, les déplacements pour faire de l’exercice physique et prendre l’air sont autorisés, pour une heure maximum et dans un rayon d’un kilomètre du domicile.Des attestations temporaires doivent être remplies à chaque sortie du domicile, excepté pour aller au travail ou déposer ses enfants à l’école puisque deux attestations permanentes sont mises en place.Contrairement au printemps, les plages, parcs, forêts et jardins du Nord et du Pas-de-Calais resteront ouverts. Une (petite) bouffée d’air frais pour les habitants du littoral, qui s’étaient mobilisés en mai dernier pour la réouverture des plages dès les premiers jours du déconfinement.Ainsi, il sera possible pour les habitants de se balader pendant moins d’une heure sur les grandes plages du littoral si celles-ci se situent à moins d’un kilomètre de leur domicile. Pour l’heure, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais attendent la publication du décret d’application pour savoir si des mesures complémentaires seront prises pour y réglementer l'accès.Souvenez-vous, lors du déconfinement, la plage devait être dynamique, c’est-à-dire qu’il était impossible de poser sa serviette sur le sable. Les sports nautiques comme le kitesurf ou le longe-côte étaient interdits, avant d’être de nouveau autorisés… On ne sait, pour l’heure, quelles seront les règles pour les quatre prochaines semaines.