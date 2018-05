Dans les coulisses du tournage de Commissaire Magellan

Reportage sur le tournage de Commissaire Magellan

A chaque épisode, son invité vedette

Stephan Kopecky, réalisateur de Commissaire Magellan / © France 3



Ce qui est bien dans les séries, c'est qu'on peut raconter la vie des personnages... On peut à chaque épisode raconter, creuser, continuer.

Dans ce 29è épisode de la série à succès de France 3,incarne l'ex-épouse d'un ancien champion cycliste assassiné. Sa mort fait voler en éclats de solides amitiés, réveillant trahisons et vieilles rancoeurs.A 47 ans, c'est un nouveau départ pour la star du petit écran. La voilà à son tour sous les projecteurs.Avecà chaque diffusion, Commissaire Magellan est entièrement tourné dans les Hauts-de-France depuis dix ans.Les habitués du grand écran se bousculent désormais pour apparaître dans ces séries ficelées de main de maître. Un univers qui s'est décomplexé face au cinéma., le réalisateur, fait le parallèle avec le cinéma : "Je pense qu'on fait le même métier. On fait la même chose. On raconte un histoire avec des comédiens et des comédiennes. C'est le vecteur des émotions."Scénario, réalisation, intrigue... Tous les aspects de l'écriture télé sont soignés. Ces dernières années, le genre n'a cessé de gagner en qualité.

Le JT de Séries Mania du 1er mai

Séries Mania : le JT du festival du mardi 1er mai