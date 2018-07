Coupe du monde : une première mi-temps sous tension dans les fan-zones du Nord et du Pas-de-Calais

#FRACR0 Buuuuuuuuuut Le Zénith de Lille explose, l’écho fait trembler les gradins pic.twitter.com/5S3hC9sZK8 — Frederick Lecluyse (@fredklec) July 15, 2018

Ambiance Saint-Sauveur

Réaction après le premier but pour la France, dans la fan-zone de Lille zénith, capté par un de nos confrères de la voix du Nord.Mais Perisic égalise et là, l'ambiance redescend.Au deuxième but de la France, marqué par Griezman, l'ambiance re-décolle à la gare Saint-Sauveur de Lille. Les gens crient, sautent de joie, s'embrassent. On reprend confiance avant la mi-temps