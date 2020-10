Covid-19 : on vous explique les nouvelles restrictions dans les communes du Nord et du Pas-de-Calais

Quelle situation dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ?

Fermeture des bars à 22 heures dans le Nord et le Pas-de-Calais

les bars du département seront fermés entre 22 heures et 6 heures

les restaurants seront fermés de 00h30 à 6 heures et devront appliquer un protocole sanitaire renforcé : pas plus de 6 à table et obligation d’inscrire ses coordonnées dans un registre pour identifier et prévenir les potentiels cas-contacts

la règle d’un siège sur deux entre 2 personnes ou 2 groupes d’amis de 6 personnes maximum s’applique dans tous les cinémas et toutes les salles de spectacle du département

la jauge dans les centres commerciaux, les supermarchés, les foires et les zoos est calculée à partir de la base de 4m2 par personne

les événements rassemblant plus de 1000 personnes sont interdits

les salles de sport doivent appliquer un protocole sanitaire plus strict et les vestiaires sont fermés

les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public (plages, jardins, parcs, digues, forêts etc.)

#COVID19 Depuis 6 semaines la situation sanitaire continue de se détériorer dans le #PasDeCalais.



Pour faire face à cette situation, le @Prefet62 a décidé de renforcer les mesures applicables.



Couvre-feu dans la Métropole Européenne de Lille

les bars sont fermés toute la journée

les restaurants sont fermés de 21 heures à 6 heures et doivent appliquer le même protocole que dans le département du Nord

les établissements sportifs clos et couverts sont fermés

les casinos, salles de jeux, foires-expo et salons sont fermés

la règle d’un siège sur deux entre 2 personnes ou 2 groupes d’amis de 6 personnes maximum s’applique dans tous les cinémas et toutes les salles de spectacle de la métropole

Depuis la rentrée de septembre, le virus circule activement en France. Dans un premier temps, les grandes métropoles ont été ciblées par les pouvoirs publics comme la Métropole Européenne de Lille. Cependant, les contaminations à la Covid-19 augmentent partout sur le territoire national.Au regard de la dégradation de la situation, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé le basculement de la France métropolitaine en état d’urgence sanitaire à compter de vendredi 14 octobre et pour une durée minimale de 4 semaines, entrainant son lot de mesures restrictives à l'échelle nationale. Un couvre-feu a été décrété en Ile-de-France et dans 8 grandes métropoles, dont la métropole lilloise, tandis que les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont pris de nouvelles mesures. On fait le point.Dans un communiqué, la préfecture du Nord indique que "ces derniers jours, les indicateurs épidémiologiques se sont dégradés nettement et rapidement" partout dans le département.Même constat dans le Pas-de-Calais, où le préfet Louis Le Franc indique ce samedi que "la situation épidémique continue de se détériorer" dans le département, alors qu’une "brutale accélération" avait été notée en début de semaine dans les agglomérations d’Arras et d’Hénin-Carvin . Plusieurs données ont donc été prises en compte pour faire évoluer les restrictions.Dans le Nord, le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, s’élève à 409 tandis que le taux d’incidence chez les personnes de plus de 65 ans atteint 376. 106 personnes sont actuellement en réanimation, soit 44% des 239 lits dont disposent les hôpitaux du département. Dernière donnée : le taux de positivité des tests PCR qui dépasse les 16%.Dans le Pas-de-Calais, le taux d’incidence s’élève à 191 pour 100 000 habitants, contre 104 il y a 15 jours et 64 début septembre. Chez les plus de 65 ans, il s’élève à 175. 24 personnes sont actuellement en réanimation sur les 85 lits que compte le département (soit 28% des lits occupés) contre 10 au début du mois de septembre. Le taux de positivité des tests atteint presque 12%.Ainsi, à partir du vendredi 16 octobre et pour une durée de 4 semaines minimum, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont pris un arsenal de nouvelles mesures restrictives, parmi lesquelles :Sont concernées par ces règles toutes les communes du département du Pas-de-Calais et du Nord, à l’exception de la Métropole Européenne de Lille qui est soumise au couvre-feu et de fait, à des mesures plus restrictives. À noter que la ville du Touquet a décidé d'interdire tout rassemblement de minuit à 6 heures alors que "la ville se prépare à un afflux plus conséquent de résidents secondaires et de touristes" suite au couvre-feu décrété à Lille et Paris.Placée en zone d’alerte renforcée le 23 septembre puis en zone d’alerte maximale le 9 octobre entrainant notamment la fermeture complète des bars et cafés, la Métropole Européenne de Lille (MEL) voit les indicateurs épidémiologiques exploser. Le taux d’incidence atteint 578 pour 100 000 habitants et 519 chez les plus de 65 ans. Conséquence directe : un couvre-feu sanitaire de 21 heures à 6 heures est établi sur l’ensemble du territoire de la MEL pour 4 semaines minimum "dans le but de limiter les interactions sociales qui entrainent un relâchement du respect des gestes barrières et du port du masque" indique la préfecture.Depuis vendredi 16 octobre, il est ainsi interdit de circuler à l’extérieur de son domicile dans les 95 communes de la MEL de 21 heures à 6 heures, sauf pour des cas exceptionnels : raison de santé, aide à un proche en situation de dépendance, raisons professionnelles, raisons de transport (train ou avion par exemple) ou encore promenade de son animal de compagnie pendant 1 heure maximum. Pour tous ces déplacements, il faut présenter une attestation de déplacement en version papier ou mobile , valable pendant 1 heure pour les déplacements non-professionnels. Ainsi :