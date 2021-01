Dakar (étape 10) : le motard nordiste Adrien Van Beveren intègre le top 10 du classement général

Adrien Van Beveren intègre le top 10 du Dakar en moto. 7e de l'étape qui partait de Neom pour rejoindre Al-'Ula en Arabie saoudite, le Français et Nordiste a parcouru les 583 kilomètres en 3 heures et 23 minutes, à 11 minutes derrière le vainqueur du jour, l'Américain Ricky Brabec, également tenant du titre.

Ce dernier est désormais à 51 secondes derrière le leader du classement général, l'Argentin Kevin Benavides. La lutte pour le titre risque donc d'être serrée alors qu'il ne reste que deux étapes pour se départager. A noter que celui qui était le leader de la course hier, le Chilien José Ignacio Cornejo Florimo, a abandonné.

