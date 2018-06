Dany Boon : premiers jours de tournage sur Netflix avec Jennifer Aniston

Le comédien annonçait sur RTL son retour sur les planches à compter du 11 janvier 2019 dans la pièce Huit euros de l’heure. Il signera aussi stourné au Canada et en Italie.Lundi, Dany Boon est arrivé à Montréal pour débuter le tournage de Murder Mystery, une comédie d’action dont il partagera l’affiche, actrice emblématique de la série Friends. Le Nordiste jouera égalementen tant qu’Inspecteur d’Interpol."Le personnage est très marrant et pour une fois, ce n'est pas un rôle de Français méchant comme d'habitude" explique-t-il au micro de RTL. Une collaboration avec Netflix qui avait déjà débutée avecde vidéos à la demande.Le film retrace l’histoire d’un policier et son épouse en vacances, invités par hasard sur le yacht d'un milliardaire. Mais lorsque leur hôte est assassiné, le couple est immédiatement suspecté par les autorités.pour l’instant.