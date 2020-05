CARTE. Déconfinement : voici les communes qui ne rouvriront pas leurs écoles le 11 mai dans le Nord et le Pas-de-Calais

Ces élus qui décident de ne pas rouvrir leurs écoles

Retrouvez la carte des communes qui ne rouvriront pas leurs écoles le 11 mai dans le Nord et le Pas-de-Calais

En rouge , les maires qui n'ont pas prévu de rouvrir leurs écoles avant septembre

, les maires qui n'ont pas prévu de rouvrir leurs écoles avant septembre En orange, les maires qui rouvrent certaines de leurs écoles ou prévoient une réouverture plus tardive



Ces maires prêts à rouvrir leurs écoles dès le 12 mai

Pourquoi avons-nous décidé de rouvrir progressivement les écoles dès le 11 mai ? Ma réponse : pic.twitter.com/fkh78AQQwF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2020

Les communes qui ne rouvriront pas leurs écoles le 11 mai dans le Nord et le Pas-de-Calais Ecoles qui resteront fermées après le 11 mai Ablain Saint Nazaire

Acheville

Aix Noulette

Angres

Aniche

Annay

Aulnoy les Valenciennes

Avion

Bdeugin

Bénifontaine

Biache Saint Vaast

Billy Montigny

Bouchain

Bouvigny Boyeffles

Bully les Mines

Carency

Denain

Drocourt

Eleu dit Leauwette

Estevelles

Flaumont Waudrechies

Fleury

Fosseux

Fouquières lès Lens

Fressain

Gauchin Verloingt

Givenchy en Gohelle

Gouy Servins

Grenay

Harnes

Hauteville

Hautmont

Hénin Beaumont

Hernicourt

Hulluch

Lens

Liévin

Loison sous Lens

Loos En Gohelle

Lynde

Mametz

Marly

Mazingarbe

Méricourt

Meurchin

Monchy Cayeux

Mortagne du nord

Noyelle sous Lens

Phalempin

Pierremont

Pont à vendin

Quérénaing

Richebourg

Rouvroy

Sains en Gohelle

Saint Amand les eaux

Sallaumines

Salomé

Sémeries

Servins

Simencourt

Somain

Souchez

Thiennes

Trith saint Léger

Vendin le Vieil

Verquin

Villes au bois

Vimy

Wanquetin

Watten

Wavrans sur Ternoise

Wingles Réouverture reportée ou différenciée des écoles à partir du 11 mai

Baincthun

Boulogne sur mer

Campagne les Wardrecques

Condett

Conteville les Boulogne

Dannes

Dunkerque

Echinghen

Equihen Plage

Grande Synthe

Hesdigneul les Boulogne

Hesdin l’Abbé

Isques

Jeumont

La Capelle les Boulogne

Le Portel

Lewarde

Lille

Maubeuge

Nesles

Neufchatel Hardelot

Outreau

Pernes les Boulogne

Pittfaux

Saint Etienne au Mont

Saint Leonard

Saint Martin Boulogne

Taples

Valenciennes

Wimereux

Wimille



Depuis la fin du mois d’avril et l’annonce par le Premier Ministre d’un retour progressif à l’école dès le 11 mai,. Impossibilité de respecter les règles sanitaires, difficultés à appliquer les mesures partout sur le territoire, risque pénal… Les maires ne souhaitant pas rouvrir leurs écoles se multiplient.Certains élus prennent cette décision de manière isolée, tandis que d’autres communes décident de se réunir pour faire peser leur décision. Ainsi,rassemblant 36 communes a annoncé sa décision unilatérale de ne pas rouvrir les écoles maternelles et primaires le 11 mai prochain.Dans le Nord, la mairie de Lille a décidé de rouvrir toutes les écoles élémentaires mais ne rouvrira pas les grilles des écoles maternelles publiques de la ville . Le maire dea quant à lui décidé de rouvrir les écoles le matin seulement pour les élèves de parents mobilisés en première ligne contre le covid-19 et pour les enfants de parents devant se rendre obligatoirement au travail.Cette carte est coopérative. Si vous avez des informations concernant les écoles de votre commune, envoyez nous un mail à l’adresse suivante : france3hautsdefrance@gmail.com , le maire affirme que tous les enfants pourront retourner à l’école dès le 12 mai. Les classes de 30 seront divisées en deux groupes. Le groupe A ira à l’école le lundi et le mardi, tandis que le groupe B regagnera les chemins de l’école le jeudi et le vendredi.Le maire d’a lancé une grande consultation auprès des parents d’élèves en lien avec l’inspection académique pour connaitre le nombre de parents souhaitant renvoyer leurs enfants à l’école pour adapter