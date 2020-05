Déconfinement - Nord Pas-de-Calais : tous les grands centres commerciaux rouvriront leurs portes dès lundi 11 mai

Port du masque "fortement recommandé"

Les 7 centres commerciaux de plus de 40 000 m2 dans le Nord et le Pas-de-Calais. / © Capture d'écran SAD Marketing

Plan de circulation actualisé

Incompréhension des internautes

Fin avril, Edouard Philippe avait annoncé que la réouverture des centres commerciaux de plus de 40 000 m2 serait soumise à autorisation des préfets. Dans le Nord et le Pas-de-Calais,D’après le cabinet d’études SAD Marketing basé à Villeneuve d’Ascq,. Il s'agit d'Euralille à Lille, de V2 à Villeneuve d'Ascq, des galeries marchandes des hypermarchés Auchan à Roncq et à Englos-les-Géants, de la Cité Europe à Coquelles, de Lens 2 à Vendin le Veil et de la galerie marchande d'Auchan à Noyelles-Godault.La réouverture s'accompagne de nombreuses mesures sanitaires mises en place par les directions de chaque centre commercial.À Villeneuve d'Ascq, le centre commercial V2 explique que, tandis qu’il sera possible d’en acheter sur place. Dusera disponible et les nettoyages seront plus fréquents. La direction de V2 explique aussi avoir mis en place unet un sens de circulation pour fluidifier les échanges.Les mesures mises en place à Euralille sont identiques. De plus, un système permettra de suivre en temps réel les flux “afin de contrôler le nombre de personnes et de limiter l’accès si nécessaire.“Dans le Pas-de-Calais, la Cité Europe à Coquelles a revu son plan de circulation.et les espaces de regroupement (espace repos, espace enfants) ne seront pas accessibles pour éviter tout rassemblement.À Noyelle-Godaut, le centre commercial Aushopping pourra accueillir 4500 visiteurs au maximum. Un comptage sera effectué et les portes fermées si cette jauge est atteinte.Même si certains internautes se réjouissent de ces réouvertures, d'autres ne comprennent pas pourquoi les centres commerciaux de la région peuvent de nouveau accueillir du public. "Quelle incompréhension ! En zone rouge, interdit d'aller au parc mais aller au centre commercial, pas de soucis ? se demande une internaute. Allez chercher la logique." En effet, les 5 départements des Hauts-de-France sont classés en zone rouge . Parcs et jardins restent donc fermés, à quelques exceptions près."Votre ré-ouverture est une honte absolument quand on pense aux déplacements de population que vous engendrez" dénonce cette autre internaute. Une crainte qui avait été formulée par le Premier Ministre lui-même fin-avril, la réouverture des centres commerciaux de plus de 40 000 m2 risquant selon lui de "susciter des mouvements de population" importants.