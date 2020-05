Déconfinement. Les plages rouvrent dans les Hauts-de-France : ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire

Qui peut aller sur les plages des Hauts-de-France ce week-end ?

Ce qu’on peut faire à la plage

Les promenades sont autorisées, ainsi que les sports individuels comme le kite-surf, le le paddle, la planche à voile où le longe-côte, tout en gardant ses distances. Le jogging est toléré sur la plupart des plages du Pas-de-Calais. Dans le Nord, on pourra courir sur la plage avant 11 heures ou après 19 heures.



Ce qu’on ne peut pas faire à la plage

Interdiction de créer des rassemblements : ainsi, les sports collectifs comme le volleyball ou le football sont interdit sur les plages.



Impossible de boire de l’alcool sur les plages du littoral, la consommation d’alcool étant prohibée. Les pique-nique sont eux aussi interdits



L’accès aux cabines de plage reste impossible pour le moment

Ce qu’on doit faire à la plage

De Bray-Dunes à Mers-les-Bains,. Après quasiment deux mois de fermetures, les préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme ont accepté toutes les demandes des municipalités, autorisées si elles le souhaitent à demander la réouverture de leurs plages.Réouvertures des plages dès ce weekend sous un grand soleil certes… mais pas sans certaines modalités bien précises. On vous explique les règles (et si elles ne sont pas respectées, des amendes de 135 euros seront distribuées et les plages pourraient de nouveau fermer).Depuis le 11 mai, plus besoin d’attestation pour sortir librement dans un rayon de 100 kilomètres à vol d’oiseau de son domicile ou dans son département. Théoriquement,Le ministère de l’Intérieur rappelle qu’il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration :Dans, seuls les habitants habitant à moins de 100 kilomètres à vol d'oiseau pourront se rendre à la plage. Impossible pour les habitants dede profiter des plages pour le moment.Dès samedi 16 mai, les plages seront de nouveau accessibles. L’option choisie par les municipalités, c’est la plage dynamique : il faut toujours être en mouvement.Vous l’aurez compris,pour profiter du soleil et bronzer. "Toute présence statique, assise ou allongée, est interdite sur la plage" rappellent les préfets.Il est indispensable que lasoit respectée sur les plages, comme partout ailleurs. Les gestes barrières doivent être strictement appliqués sur les plages.Ces ouvertures, rappellent les maires du littoral et les préfets, se fondent sur la. Si des débordements sont constatés, les plages pourraient être de nouveau interdites. Au contraire, si les règles sont bien respectées, la réglementation pourrait être allégée. Par exemple, il serait de nouveau possible d'installer sa serviette sur le sable.