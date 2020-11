Election de Joe Biden : "Je bois du champagne, j'attendais depuis mardi", réagit une Américaine qui vit dans le Nord

L'American Club de Lille a organisé un débat pendant la campagne présidentielle. • © Marianne Wedeil

Réaction des Américains après la victoire de Biden • ©France 3 NPDC

Elles n'attendaient que ce moment. Il est 17h30 ce samedi 7 novembre. Les médias américans annoncent enfin la victoire de Joe Biden , le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Un soulagement pour Marianne Wedeil, la présidente de l'American Club de Lille et Rebecca Grossberg, la porte-parole du parti démocrate dans le nord de la France.Marianne Wedeil : J'ai du mal à trouver mes mots. Je suis soulagée que ce soit décidé mais je me méfie. Ce n'est pas fini, il faut que tous les votes soient comptés et ce n'est pas la fin de la bataille judiciaire. J'ai du mal à exprimer de la joie parce que je ne veux pas non plus vexer mes amis qui n'ont pas voté pour le même candidat que moi.Rebecca Grossberg : Je bois du champagne. J’avais mis la bouteille au frais la semaine dernière et j’attendais de la sortir depuis mardi soir. J’ai appris la nouvelle sur CNN. Je m’y attendais, je veillais depuis mardi soir. Je suis heureuse. Aux Etats-Unis, ma famille pleure de joie.Marianne Wedeil : Oui, tout à fait. J'ai grandi dans un pays où on pouvait parler de tout sans tabou, de politique, de religion... Mais depuis deux ou trois ans, c'est très tendu. Je vois beaucoup de gens qui ne se parlent plus. Y compris au sein des familles, certains se fâchent parce qu'ils ne sont plus d'accord.Je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est un peu moins le cas en France, parce que nous essayons d'être solidaires entre expatriés . Et il faut aussi dire que les expatriés votent plutôt pour le camp démocrate.Marianne Wedeil : Je ne suis pas vraiment rassurée par Biden, c'est plutôt le fait que Trump ne soit plus là qui me rassure. Il y aura beaucoup de boulot. Il y a la crise sanitaire, la crise économique...Et les divisions entre les gens vont rester. Trump a déconstruit très rapidement tout ce qu'Obama avait fait. Il faudra du temps pour faire bouger les choses. Je crois surtout que c'est le peuple qui devra faire ça.Rebecca Grossberg : Cela va être difficile pour Biden mais au moins on a quelqu’un de digne pout diriger le pays. Il est en train de préparer la transition du gouvernement et c’est très important. Il fait ça avec beaucoup de respect, à la fois pour ceux qui ont voté pour lui mais aussi pour les autres.J’espère que les supporters de Trump ne vont pas réagir avec de la violence. On voit leur façon de manifester devant les bureaux de vote. Ils sont fâchés et Trump a donné le droit aux gens d’être violents et racistes.Marianne Wedeil : Macron doit sauter de joie (rires). Je crois que ce sont surtout les peuples et les citoyens qui font les relations entre les pays. La France et les Etats-Unis auront toujours de bons rapports.Les Américains sont amoureux de la France et les Français sont amoureux des Etats-Unis. Nos cultures et nos histoires sont liées.Rebecca Grossberg : J’espère que Biden va essayer de renouer avec le monde que l’administration de Trump a fâché. Le mot clé, c’est le respect, et c’est sa manière de travailler.