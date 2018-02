Émission Spéciale. Miss France 2018 se dévoile

"Quand on est élue Miss France, on se dit, ça y est, je l'ai fait et c'est un peu improbable."

Maëva Coucke dévoile son quotidien de Miss France 2018

L' interview Bière-Gaufre-Maroilles de Miss France

Maëva Coucke, son parcours La jeune femme de 23 ans est née à Fougères en Bretagne. Sa famille s’est ensuite installée à Elinghen-Ferques dans le Boulonnais. Lycéenne à Saint-Martin-Boulogne, étudiante à Lille, elle obtient un BTS de commerce international et s’est inscrite en licence de droit. Sa sœur jumelle monozygote est, quant à elle, mannequin. Toutes deux avaient participé au concours Elite en 2011. Le 23 septembre 2017, elle est élue Miss Nord Pas-de-Calais, puis le 16 décembre 2018, Maëva Coucke a été élue Miss France.

Voilà deux mois que Maëva Coucke ne quitte plus son écharpe. Notre 3ème Miss nationale issue du Nord Pas-de-Calais explique qu' être Miss France, "c'est passer sa vie sur les plateaux télés et dans les taxis." Avec sa nouvelle notoriété de star,Maintenant, on me suit quand je fais mes courses. On m'arrête tout le temps et même quand je suis sans l'écharpe, on me reconnaît."Miss France 2018 nous dit: "Je me suis teinte en roux, car j'ai eu énormément de retour. Les gens me disaient que ça m'allait dix fois mieux. (...) Ça réchauffe le teint et puis c'est vraiment une belle couleur."Ses goûts sont à retrouver dans l'interview bière-gaufre-maroilles réalisée en septembre 2017. Maëva Coucke était déjà l'invitée de "Vous êtes Formidables" en tant que Miss Nord-Pas-de-Calais.