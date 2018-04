Fed Cup. La Nordiste Pauline Parmentier battue par Stephens (7-6 (7/3), 7-5)

Pauline Parmentier est passée tout près de l'exploit face à Sloane Stephens... Les États-Unis mènent 1-0.



Pauline Parmentier peut nourrir des regrets.en demi-finale de Fed Cup France-Etats-Unis à Aix-en-Provence. Les États-unis mènent 1-0.Parmentier a mené 5-2 dans la première manche. Après les cinq balles de set non concrétisées, elle a obtenu quatre occasions de mener 5-3 sur son service dans la seconde manche. Une double faute, puis trois erreurs en revers ont gâché ces opportunités. Et elle n'a pas eu plus de réussite sur une nouvelle balle de break à 4-4.La N°1 française Kristina Mladenovic tentera de remettre son équipe à égalité avec les tenantes du titre lors du second duel de la journée face à Coco Vandeweghe.