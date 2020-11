Féminicide : marche blanche à Bully-les-Mines en mémoire de Sandy Cucheval

Sauver "toutes les autres femmes"

© Flavien Bellouti

[87] Jeudi 19/11 à Guesnain (59), Nathalie Nikiel (51 ans) a été découverte morte dans l'appartement de Fabrice M (49 ans). Le rapport d'autopsie confirme que son décès est consécutif à des lésions dues à un viol. Ils avaient passé la soirée/nuit ensemble.https://t.co/xhvkW64C6Z — Féminicides Par Compagnons ou Ex (@feminicidesfr) November 21, 2020

Des ballons blancs qui s'envolent dans le ciel. Des roses bleues dans les mains. Des chevaux qui ouvrent un cortège. Tant de belles images pour cette marche silencieuse qui a eu lieu ce samedi 28 novembre à Bully-les-Mines en la mémoire de Sandy Cucheval.La jeune femme de 33 ans est morte le 17 novembre, une semaine après avoir été aspergée d'essence et brûlée à plus de 70% par un homme qu'elle fréquentait et qu'elle venait de quitter.Ils étaient environ 250, vêtus d'un tee-shirt blanc et portant une banderole "Je suis Sandy", à venir soutenir ses quatre enfants et ses proches. Le cortège a traversé la commune avant de terminer devant la maison de la trentenaire. L'un de ses fils a lancé un dernier message à sa mère : "Je ne garde que le meilleur de toi, ma merveille, maman".Mais cette marche silencieuse était aussi dédiée à toutes les victimes actuelles ou futures de violences conjugales. Dans le cortège, des participants portaient des panneaux "STOP 84e féminicide". La mère de la trentenaire a souhaité dire à ces femmes : "Défendez-vous. Parlez-en autour de vous !".Des mots relayés par l'association Le coeur sur la main, organisatrice de la marche. Loetitia Landru, une de ses responsables, a enjoint le gouvernement à agir : "il faut que là haut, ils fassent quelque chose pour que ça s'arrête". Selon le décompte d'organisations non gouvernementales, ce féminicide est le 8e de la région Nord-pas-de-Calais, et 84e pour la France. Depuis le 17 novembre, jour de sa mort, trois féminicides supplémentaires ont eu lieu.