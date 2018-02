Le plus difficile, c'est que le chien obéisse

Gauthier Cambien, le jeune marlésien champion de cani-VTT

Il s'agit bel et bien d'une discipline sportive avec ses règles, ses entraînements, ses championnats et surtout ses stars. Dans cette dernière catégorie,pourrait bien avoir ses chances. En effet, lessont si prisés dans la discipline que l'association sportive arleusienne s'est lancé un défi :Mais entre"On partage quelque chose avec le meilleur ami de l'homme", philosophe le jeune adolescent, qui s'entraîne plusieurs fois par semaine.Accessible a tous les types de chiens, la discipline ne met pas en danger l'animal. Le plus difficile dans ce sport un peu particulier ? "Que le chien obéisse", estime Gauthier. Car un peu, entraîné par la corde qui le lie à Joy, comme vous pouvez le constater dans le sujet tourné par nos équipes ci-dessous.Pour l'heure, le jeune marlésien ne perd pas de vue son objectif : lequi aura lieu en Pologne cette année, pour lesquels il s'est qualifié. L'adolescent a ses chances : il a déjàOn lui souhaite bonne chance !