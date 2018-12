Gilets jaunes : le point sur les manifestations et blocages dans le Nord et le Pas-de-Calais

Nord

Info Contrôle Routier 62 BETHUNE Gilets jaunes au rond point décathlon Barrage filtrant Caro

Pas-de-Calais

Info Contrôle Routier 62 MERLIMONT Présence de gilet jaune au rond point de leroy merlin Caro

L'Indépendant du Pas-de-Calais 8h45 ce samedi 15 décembre sur le camp de base. Les Gilets jaunes organisent une nouvelle journée de mobilisation. L'opération en 5 questions : Où ? Ils ont décidé de se poster sur 3 ronds-points :...

: les manifestants se sont retrouvés ce matin à partir de 8h au magasin Auchan de Roncq. Ils prévoient un rassemblement place de la République avant 14h, ce samedi, à Lille. Un hommage sera rendu aux victimes de l'attentat de Strasbourg.: un barrage filtrant est en place au niveau du rond-point de Décathlon.: l'échangeur 57b de l'A16 est fermé dans le sens Belgique/France en prévision d'une manifestation des "gilets jaunes".: l'A16 est bloquée dans les deux sens et l'échangeur 47 est fermé à la circulation. Le trafic est également perturbé sur la rocade portuaire dans les deux sens, les insertions 1 et 2 sont fermées en direction de l'A16. Les "gilets jaunes" se sont rejoint ce matin devant le stade de l'Epopée avant de bloquer la rocade à 9h puis l'autoroute une heure plus tard.: les "gilets jaunes" manifestent devant l'entrée du magasin Leroy Merlin. Aucun barrage n'est en place pour l'heure.: une nouvelle manifestation était prévue pour ce cinquième week-end de mobilisation, mais elle a été refusée par la préfecture . Les "gilets jaunes" avaient prévu de se retrouver devant le magasin Cora. Reste à savoir si la mobilisation est maintenue.: les manifestants sont postés sur trois ronds-points : celui d'Arques, de Saint-Martin-lez-Tatinghem et de Setques, rapporte L'indépendant du Pas-de-Calais . Ils devraient se donner rendez-vous dans l'après-midi à Longuenesse pour une marche blanche en hommage aux victimes de Strasbourg et du "gilet jaune" décédé dans le Vaucluse.​​​