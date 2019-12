Grève du 5 décembre : blocage, opération escargot... Ce qui est prévu sur les routes du Nord et du Pas-de-Calais

Un mouvement qui devrait durer

Les transporteurs routiers vont se mobiliser dans le Nord et le Pas-de-Calais pour la grève du jeudi 5 décembre . Plusieurs opérations sont prévues sur les autoroutes des départements, mais les organisations syndicales entretiennent le flou sur les actions précises pour la mobilisation nationale contre la réforme des retraites.La CGT a d'abord annoncé le blocage de plusieurs plateformes logistiques tout en restant vague sur les lieux concernés. Dans le Pas-de-Calais, une opération escargot est également prévue sur l'A1 à hauteur de Saint-Omer jeudi matin, a-t-on appris auprès de la CGT-Transports."Il y aura des opérations de barrages filtrants dans le Nord et le Pas-de-Calais, notamment sur des points de gros passages de poids lourds afin d’échanger avec les salariés de la route", avait annoncé le représentant CGT de la fédération nationale des syndicats de transport dans le Pas-de-Calais, Sandy Penne, à nos confrères d' Horizon Radio La Fédération nationale des transporteurs routiers a pour sa part annoncé sur Facebook le blocage de l'A1 dans les deux sens à Phalempin, à la frontière avec le Pas-de-Calais. Toujours sur l'A1, le syndicat FO-UNCP a annoncé à La Voix du Nord qu'une opération escargot aurait lieu ce jeudi au départ de Lens et en direction d'Arras dans la matinée.Les syndicats promettent de reconduire le mouvement, notamment le 12 décembre avec un blocage à la frontière dans le sens Belgique-France à hauteur de Ghyvelde.